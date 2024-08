Cade in una voragine e sparisce, evacuata la zona

Una donna è stata inghiottita in una buca in Malesia, formatasi improvvisamente mentre camminava sul marciapiede. La donna è ancora dispersa. Una dolina profonda otto metri si è aperta su una strada trafficata a Kuala Lumpur, in Malesia, ha riferito la BBC. Una turista indiana di 48 anni è caduta nella buca che si è formata sotto i suoi piedi. Una telecamera di videosorveglianza ha potuto filmare e registrare la scena. Un altro uomo è riuscito a malapena a riprendersi, evitando così la caduta. Le doline si formano quando le acque sotterranee dissolvono la roccia in superficie. Appaiono spesso in seguito a forti piogge. Sono stati mobilitati 15 vigili del fuoco, il comandante dell’operazione, Mohd Riduan Akhbar, ha dichiarato che era in corso un’operazione di ricerca, essendo il turista irreperibile.

“La squadra Special Operation Tactical and Rescue Malaysia (STORM) e l’unità K9 sono sulla scena “, ha detto. Il vice commissario di polizia locale ha aggiunto che all’operazione hanno preso parte anche 90 agenti di diverse altre agenzie. Dopo il crollo l’intera area residenziale è stata evacuata; il terreno è ancora in movimento. Inserite attrezzature specialistiche nella dolina che non hanno registrato nessun segnale di vita. Secondo le stime dei vigili del fuoco, la dolina ha circa 8 metri di diametro in superficie, ma sotto si allarga raggiungendo anche i 30 metri di diametro Mentre le ricerche sono riprese martedì 27 agosto, la famiglia della vittima ha beneficiato di una proroga del visto ed è stata appoggiata dall’ambasciata indiana.