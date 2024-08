Da Trani il messaggio di Bergoglio: “Unità per difendere l’umanità”

“E’ necessario ribadire che ad ogni essere umano compete una dignità per il solo fatto di esistere, come ente spirituale, creato da Dio e destinato a un rapporto filiale con Lui, indipendentemente dal suo agire in conformità o no alla propria dignità, dalle situazioni socio-economiche nelle quali vive o dalle sue condizioni esistenziali”. E “la difesa di questa dignità rispetto a minacce molto concrete quali la povertà, la guerra, lo sfruttamento e altre rappresenta un impegno comune per tutte le Chiese, sul quale lavorare insieme”. Lo afferma papa Francesco nel Messaggio inviato al card. Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, e ai partecipanti al XVII Simposio Intercristiano, promosso congiuntamente dall’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum e dal Dipartimento di Teologia della Facoltà Teologica Ortodossa dell’Università “Aristoteles” di Salonicco, che ha luogo dal 28 al 30 agosto a Trani, sul tema “‘Che cosa è l’uomo?’ (Sal 8,5) nel tempo della mutazione antropologica”.

“Nel titolo del Simposio si parla di tempo della mutazione antropologica, ma quanto sta avvenendo ai nostri giorni potrebbe essere definito una vera e propria rivoluzione – osserva il Pontefice -. I cambiamenti portati dalla rivoluzione informatica, come, per esempio, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, e gli incredibili sviluppi nell’ambito delle scienze, costringono gli uomini e le donne di oggi a ripensare la loro identità, il loro ruolo nel mondo e nella società e la loro vocazione alla trascendenza”. Infatti, “la specificità dell’essere umano nell’insieme del creato, la sua unicità nei confronti degli altri animali, e persino la sua relazione con le macchine, vengono messe continuamente in discussione”. Inoltre, “il modo in cui gli uomini e le donne di oggi comprendono le esperienze fondamentali della loro esistenza, quali il generare, il nascere, il morire, sta cambiando strutturalmente”. Secondo il Papa, “di fronte a questa rivoluzione antropologica in atto non è possibile reagire solo con la negazione e con la critica. Occorre piuttosto una riflessione profonda, capace di rinnovare il pensiero e le scelte da compiere”. “Questa sfida tocca tutti i cristiani, a qualunque Chiesa appartengano – aggiunge Francesco -. Per questo motivo è particolarmente interessante che cattolici e ortodossi promuovano insieme questa riflessione”.