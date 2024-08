Incidente nel centro di Putignano, due feriti gravi

Incidente stradale stamattina nel centro di Putignano, già bloccato dal consueto mercato settimanale. L’incidente si è consumato in via Noci all’altezza dell’intersezione di via Togliatti. Per cause tutte da accertare un’auto è finita sotto un camion. Due persone sono rimaste incastrati all’interno dell’abitacolo. Insieme alla squadra dei vigili del fuoco di Putignano è intervenuta una squadra di Monopoli e l’autogru da Bari. I vigili hanno estratto i due dalle lamiere e li hanno affidati alle cure del 118.