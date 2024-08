Nel fine settimana sono state 36 le vittime della strada

Sono state 36 le vittime della strada in Italia nell’ultimo fine settimana (23-25 agosto): 12 automobilisti, 16 motociclisti, 4 pedoni, un ciclista, due ragazzi in monopattino, un conducente di trattore. Un numero nettamente superiore alle 18 del weekend precedente, sottolinea l’Asaps, Associazione sostenitori della Polizia stradale. Le vittime più giovani due bambine di 7 e 8 anni, la più anziana una donna di 84 anni, tredici avevano meno di 35 anni. Tre incidenti plurimortali hanno provocato sette vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti mortali, 9 quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Il numero più elevato di incidenti mortali si conta in Emilia Romagna, con 6 decessi; seguono con 5 Veneto e Campania, 3 in Trentino-Alto Adige, Puglia e Sicilia, 2 in Lombardia, Lazio e Calabria, uno in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Abruzzo, Sardegna.