Puglia, cantiere “infinito” sulla statale 172: “Anas spieghi”

Ancora ritardi sul cantiere della Statale 172. Per questa ragione, il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale pugliese, Renato Perrini, ha richiesto un sopralluogo all’ingegnere Vincenzo Marzi di Anas Puglia per ottenere chiarimenti sui tempi di completamento dei lavori della SS172. Perrini ha ricordato che, durante un sopralluogo effettuato prima delle vacanze estive, aveva sollecitato Anas a prestare la massima attenzione e a lavorare con operatività su questo cantiere aperto da molti anni. Considerata strategica per il territorio, la SS172 è una delle arterie più importanti della Puglia, sia per la viabilità che per il turismo e l’economia.

Durante quell’incontro, era emerso che quasi tutti i lavori sarebbero stati completati entro la fine di agosto 2024. Tuttavia, secondo Perrini “i disagi persistono e il cronoprogramma non è stato rispettato”, questo, evidenzia “nonostante le sue numerose sollecitazioni, richieste di audizioni in commissione Trasporti, interrogazioni e ulteriori sopralluoghi”. “Ricordo che l’assessore ai Trasporti, sulla 172, lo scorso novembre – ha detto infine Perrini – fece sapere che la perizia di variante, attesa già da gennaio dell’anno 2022, era stata approvata ed era stata notificata all’impresa che sta eseguendo i lavori. Ma questa variante comportava, di fatto, un ulteriore ritardo del completamento dei lavori, facendoli slittare al 25 agosto del 2024. Ma avevo visto giusto”, ha concluso.

Foto repertorio