Ragazzina denuncia violenza in stazione, due indagati nel Leccese

Una ragazzina di 14 anni ha denunciato di essere stata violentata nei bagni della stazione da due coetanei. L’episodio, risalente alla fine dello scorso luglio, sarebbe accaduto a Maglie, nel Leccese. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e della Procura per i minorenni di Lecce. Secondo quanto riferiscono i media locali i due presunti responsabili sarebbero già stati identificati e sono attualmente indagati per violenza sessuale aggravata in concorso. La 14enne, in seguito all’accaduto, ha chiesto aiuto alla mamma che l’ha accompagnata al pronto soccorso dove in seguito agli esami sono stati riscontrati segni di violenza.

Foto repertorio