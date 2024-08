Shein sbarca a Bari, ma solo per pochi giorni. Pop-up store in centro

Shein e la sua moda low cost stanno per approdare a Bari, anche se soltanto per qualche giorno. Il famoso e-retailer di moda animerà infatti le vie della città con un temporary store per tutti gli amanti del brand di moda, lifestyle e beauty.

La location sarà con ogni probabilità in pieno centro e il negozio sarà aperto al pubblico entro la fine dell’anno in corso, magari a ridosso di Natale. Al momento comunque è ancora tutto top secret. Shein, il marchio cinese di fast fashion che vende prevalentemente online in 220 Paesi a prezzi molto contenuti, ha scelto Bari per regalare alle sue clienti una location temporanea dove fare shopping. Si tratta di un modo per consentire alle fashion addicted di provare dal vivo i vestiti, senza essere costrette a ordinare online e magari anche per testare la vestibilità e la taglia giusta. E di conseguenza anche un modo per ridurre i resi.

Non è la prima volta che Shein fa tappa in Italia: il pop-up tour del brand di moda e lifestyle ha infatti già animato le principali città italiane, come Milano, Torino, Pescara, Napoli, Roma e Catania proponendo temporary store esperienziali con una selezione di proposte alla moda e varie attività di intrattenimento.