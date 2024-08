Bari, due pitbull aggrediscono donna e cagnolina: avviate verifiche

Una donna, assieme alla sua cagnolina, è stata vittima di un’aggressione da parte di due pitbull. È accaduto ieri, a Palese, nel Municipio 5. Secondo quanto emerso, la donna, si trovava in via Giovanni Valle con sua figlia e la cagnolina, quando è stata aggredita dai due cani. Entrambi, la donna e il cane, hanno riportato ferite, la donna è stata morsa ad un braccio e ad una mano riportando 15 punti di sutura, mentre il cane è ricoverato in prognosi riservata in una clinica veterinaria. In merito alla vicenda sono in corso le verifiche da parte della polizia municipale che sta valutando se denunciare o meno per omessa custodia il proprietario dei due pitbull che in quel momento si trovavano liberi per strada. Diverse le denunce sui social a cui la donna si è rivolta in un primo momento nel tentativo di ritrovare il cane, fuggito, ma poi ritrovato. Secondo quanto emerso non si tratterebbe di un caso isolato, protagonisti sempre gli stessi pitbull.

Foto repertorio