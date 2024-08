Barletta, presunto stupro in ospedale: indagini in corso

Una paziente ha denunciato, in Pronto Soccorso, un episodio di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nei giorni precedenti durante il ricovero nella unità operativa di Psichiatria dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. La Asl Bt ha attivato, immediatamente, il codice rosa coinvolgendo le forze dell’ordine, le cui indagini sono in corso, e le procedure interne cliniche previste dallo stesso codice.

Nella denuncia la donna farebbe riferimento a personale delle pulizie presente in reparto che, in via precauzionale, è stato allontanato dal Dimiccoli e destinato ad altri servizi nel territorio. Si tratta di una ipotesi di reato che ha determinato, da parte della Direzione, da un lato l’avvio di tutte le procedure interne aziendali necessarie a verificare quanto accaduto e dall’altro la collaborazione massima e totale con le forze dell’ordine, coinvolte immediatamente dalla stessa Asl.