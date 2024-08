Bloccati su una giostra a 74 metri di altezza

Brutta avventura e grande spavento per i visitatori di un parco divertimenti in Messico a causa del tempo imprevedibile. Il fatto è successo martedì 27 agosto, quando il tempo imprevedibile, ha spinto la direzione del Six Flags di Città del Messico a fermare urgentemente un’attrazione, le cui altalene raggiungono un’altezza di oltre 74 metri. Una decina di persone si sono trovate bloccate per diversi minuti, con i piedi per aria. Più paura che danno, visto che fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I visitatori sono stati infine riportati giù al rallentatore prima di tornare sulla terraferma.