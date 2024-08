Calciomercato Bari: ufficiale l’arrivo di Lella dal Venezia

A poche ore dal gong che sancirà la chiusura di questa travagliata sessione estiva di calciomercato, il Bari ha ufficializzato l’arrivo, con la formula del prestito, del centrocampista Nunzio Lella dal Venezia. Lella, nato a Santeramo in Colle, va a rinforzare la mini colonia barese presente nella rosa a disposizione di mister Longo.

Ecco il comunicato della società biancorossa:

SSC Bari comunica di aver acquisito dal Venezia FC a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nunzio Lella (Santeramo in Colle, 20.07.00); il duttile centrocampista ha raggiunto il capoluogo pugliese pronto ad aggregarsi da domani al gruppo di mister Longo.

Nativo della Città Metropolitana barese, cresce nel settore giovanile biancorosso mettendosi in luce tra le fila di Under 17 prima e Primavera poi, non trovando però l’occasione per l’esordio in Prima Squadra. Dopo il fallimento del ’18 va al Cagliari che lo manda in prestito all’Olbia per tre stagioni dal ’19 e il ’22: 100 presenze e 7 reti con gli isolani. Nella stagione ’22-’23 totalizza 21 presenze e 1 gol con i rossoblu guidati da mister Ranieri, con la promozione in Serie A conquistata al San Nicola. Viene quindi acquistato dal Venezia con cui, lo scorso anno, centra una nuova promozione in massima serie trovando, lo scorso 18 agosto, il suo esordio in A nella sfida tra i lagunari e la Lazio.

