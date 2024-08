Camion in sosta senza motrice sfugge al controllo, paura a Putignano

Paura a Putignano dove questa mattina, intorno alle 9 circa, un semirimorchio carico di generi alimentari, in sosta senza motrice, è sfuggito al controllo rischiando di finire dritto contro una bancarella di frutta e verdura. È accaduto in via GB Carafa Balì, all’incrocio con via Martiri delle Foibe.

“Per un guasto meccanico o altre cause in via d’accertamento – spiegano i vigili del fuoco intervenuti sul posto – il semirimorchio di diverse tonnellate ha cominciato a muoversi senza controllo in discesa verso il grande parcheggio esterno accanto al cosiddetto palazzo di vetro dove usualmente sostano anche i clienti del centro sportivo Nadir. Dai racconti dei presenti il rimorchio si è diretto verso la bancarella di frutta e verdura, urtando alcuni alberi e poi, per una disconnessione dell’asfalto ha cambiato direzione andando verso il cancello posteriore della scuola secondaria De Gasperi sfondandone un’anta e urtando il grosso muro in cemento armato”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Putignano, il cui distaccamento dista poche decine di metri. Questi ultimi hanno aiutato l’autista a riposizionare sulla sede stradale il semirimorchio e hanno messo in sicurezza il cancello e il muretto della scuola danneggiati. Necessario anche l’intervento della polizia locale che si è occupata di effettuare i rilievi del caso. Non si registra nessun ferito.