Da Ancona a Bari in bicicletta, ma in stazione gliela rubano: “Aiuto”

“Sono arrivata ieri a Bari, pedalando da Ancona, una settimana percorrendo la costa. Oggi ho il treno per rientrare a Milano, ma rientrerò sola”. Inizia così l’appello che una turista ha voluto affidare al web nella speranza di ritrovare il mezzo con il quale ha percorso molti chilometri raggiungendo, tra le altre mete, anche il capoluogo pugliese dove però, la scorsa notte, gliel’hanno sottratta. La bici, evidenzia la turista “è stata rubata”. Il mezzo, spiega la turista, era stato legato a un palo con due catene nei pressi di un ostello vicino alla stazione.

“Durante la giornata mi ero guardata intorno e la zona mi era sembrata tranquilla – spiega – avevo scaricato tutti i bagagli perché pensavo che magari qualcuno ci frugasse dentro. In effetti vicino alle stazioni c’è da stare più attenti. Ho già fatto la denuncia ma scrivo per chiedere di guardarvi intorno, se magari la vedete in giro. Ci ho fatto parecchi viaggi e averla persa così”, conclude senza nascondere l’amarezza per l’accaduto soprattutto per il valore affettivo nei confronti della bicicletta.

Foto Facebook