Foggia, investe due anziane in retromarcia: ferite

Un uomo di 81 anni ha investito due donne anziene mentre stava effettuando una manovra in retromarcia con la sua auto. È accaduto a San Marco La Catola, nel Foggiano. Le vittime, una di 84 e l’altra di 85 anni, stavano passeggiando quando sono state colpite dal veicolo. Sul posto, immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118. La donna di 84 anni, che ha riportato le ferite più gravi, è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Foggia, mentre l’altra è stata ricoverata presso lo stesso policlinico, ma in condizioni meno critiche. Sono attualmente in corso indagini per chiarire la precisa dinamica dell’incidente.