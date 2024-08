Perde controllo dell’auto e finisce contro il guardrail, grave 54enne

Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente verificatosi nella tarda serata di ieri. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto che è andata poi a schiantarsi contro il guardrail. L’incidente è avvenuto in viale Ofanto, alla periferia di Margherita di Savoia, nel nord della provincia di Bari. Il conducente è stato prontamente soccorso e stabilizzato dal personale del 118, poi trasportato in codice rosso all’ospedale Dimiccoli di Barletta, dove è attualmente ricoverato. La polizia locale sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto repertorio