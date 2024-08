Rapina in un supermercato, in manette un 23enne nella Bat

Nei giorni scorsi, gli Agenti delle Volanti di Barletta hanno arrestato un ventitreenne barlettano che ha rapinato un supermercato nel pieno centro cittadino.

La Pantera del Commissariato della Città di Barletta è intervenuta presso la “Despar” di Via Rizzitelli dove era stata segnalata una rapina in atto. In particolare, l’uomo, entrando nel supermercato, ha aggredito la cassiera e si è impossessato di un Computer, nell’erronea convinzione che si trattasse del registratore di cassa contenente denaro.

Nella fuga, resosi conto dello scambio, è tornato indietro e, spintonando nuovamente la cassiera, ha tentato di sottrarre l’incasso, ma è stato allontanato da personale addetto presente. Nel frattempo, la Volante di Barletta, giunta al supermercato, ha acquisito la descrizione dell’uomo e ha visionato tutte le telecamere, riconoscendo l’autore in un giovane ventitreenne di origini barlettane, risultato incensurato.

Il soggetto, pertanto, è stato rintracciato presso la sua abitazione dove, dopo perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta la maglietta che indossava nel momento della commissione del reato. Non solo, il giovane ha accompagnato gli operatori in una strada limitrofa la sua abitazione facendo rinvenire, seppur danneggiato, il PC sottratto in prima battuta.

Il ventitreenne, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Trani. Va precisato che la posizione dell’indagato è al vaglio dell’A.G. e lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una eventuale sentenza definitiva di condanna.