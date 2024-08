Scontro tra auto nel Leccese, un morto e quattro feriti

Tragico incidente nel tardo pomeriggio sulla statale 101 Lecce-Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Sannicola: una donna di 73 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua Volkswagen Up e un SUV che trasportava una famiglia di turisti tedeschi. Nell’impatto, anche il padre, la madre e i due bambini che viaggiavano sul SUV sono rimasti feriti e sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all’ospedale di Gallipoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Foto repertorio