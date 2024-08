Secondo incidente sulla provinciale, centauro in prognosi riservata

Secondo incidente dopo quello in via Giulio Petroni questa mattina a Bari. Un altro sinistro in mattinata sulla SP156 tra un autoarticolato e un motoveicolo. Il centauro è in prognosi riservata. Accertamenti della Polizia locale in corso per accertare l’esatta dinamica degli incidenti. “Prudenza e velocità, e disattenzione sono spesso concause dei sinistri – fanno sapere dalla polizia locale – Raccomandiamo sempre il massimo rispetto delle regole del codice della strada, per la propria ed altrui incolumità”.