Bari, San Girolamo e i pranzi in spiaggia finiscono sul New York Times

Un vero e proprio reportage sui banchetti baresi sulle spiagge di San Girolamo. Ma la notizia è che l’indagine sulle preferenze dei baresi sulla spiaggia è stata fatta dal New York Times. “Gli italiani combattono per il diritto a banchettare sulla spiaggia”, è il titolo infatti dell’articolo firmato dall’inviata Emma Bubola che è apparso sulla versione online del New York Times, . Una fotografia del rito del pranzo al mare al Sud Italia. La giornalista è stata a Bari, a San Girolamo, una delle spiagge simbolo del litorale barese

“Sui tavoli di plastica, mazzi di carte da gioco e cruciverba sono stati sostituiti da tovaglie di cotone e i bambini vengono chiamati con forti grida per il pranzo – si legge. Sono stati serviti vassoi di alluminio con lasagne, riso con cozze e patate, pasta ai frutti di mare, polpo crudo e salsicce fritte, tutti parte di una lunga tradizione italiana di banchettare in spiaggia». E la parmigiana, è descritta come simbolo della resistenza dei meridionali in spiaggia.

(foto New York Times)