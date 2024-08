Calciomercato Bari: ufficiale l’arrivo di Falletti dalla Cremonese

Dopo aver affrontato diverse volte la compagine barese d’avversario, Cesar Alejandro Falletti Dos Santos, meglio noto come Falletti, in questa stagione cercherà di fare le fortune del Bari. Calciatore dotato di notevole tecnica, permetterà al tecnico Longo di poter finalmente disporre di un trequartista in grado di innescare le punte biancorosse.

Di seguito il comunicato della società biancorossa:

SSC Bari comunica di aver acquisito dall’U.S. Cremonese a titolo temporaneo con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cesar Alejandro Falletti Dos Santos (Artigas, Uruguay, 02.12.92); di passaporto italiano, il fantasista uruguaiano raggiungerà in serata il ritiro della squadra per mettersi a disposizione di mister Longo. Vestirà la maglia numero ’19’.

Nativo dell’estremo nord dell’Uruguay, nel ’13 viene notato e portato in Italia dalla Ternana, in Serie B, che lo preleva dall’Atletico Cerro, formazione della capitale Montevideo. In Umbria rimane 4 stagioni totalizzando 128 partite e segnando 18 reti. Il Bologna lo acquista nel ’17, facendolo esordire in Serie A (13 pres., 1 gol) e mandandolo poi in prestito a Palermo (32 pres e 8 gol) e ai messicani del Club Tijuana nelle due stagioni successive. Rientrato in Italia nel ’20-’21 torna a vestire la maglia della Ternana, che contribuisce a riportare subito in B da capocannoniere (17 gol); con le ‘fere’ rimane altre 4 stagioni (103 pres e 28 gol totali), fino al gennaio ’24 quando viene acquistato dalla Cremonese (17 pres, 1 gol). Vanta presenze con la Nazionale ‘Celeste’ Under 21.

