Calciomercato Bari: ufficiale l’arrivo di Simic dal Maccabi Haifa

Rinforzo in difesa per il Bari di Moreno Longo. Dal Maccabi Haifa, club di massima divisione del campionato israeliano, arriva Lorenzo Simic, difensore croato classe 96. Simic, è un difensore di 196cm, molto abile nella marcatura e nel colpo di testa. Presumibilmente andrà ad occupare il ruolo di difensore destro nel reparto difensivo a tre che sta schierando il tecnico biancorosso Longo.

Di seguito il comunicato della società biancorossa:

SSC Bari comunica di aver acquisito dal Maccabi Haifa, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Šimić (Spalato, Croazia, 15.07.96); il difensore croato ha già raggiunto la Puglia per aggregarsi al gruppo biancorosso e mettersi a disposizione di mister Longo. Vestirà la maglia numero 44.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato e aver esordito tra i pro con la maglia dell’Hoverla, a gennaio del ’17 arriva in Italia grazie alla Sampdoria, che lo manda in prestito prima in B all’Empoli (15 pres. e 3 gol), poi in Serie A alla SPAL (14 pres. e 1 gol). Dopo le esperienze con i croati del Rijeka e gli slovacchi del Dunaiskà Streda, si trasferisce a titolo definitivo in Polonia, al Zaglebie Lubin (24 pres. e 5 gol). E’ il Lecce a riportarlo in Italia nel gennaio del ’22 e con i salentini il possente difensore conquisterà la promozione in massima serie. Nella stagione ’22-’23 veste la maglia dell’Ascoli (27 pres. e 2 gol) prima di trasferirsi in Israele nell’agosto del ’23 e vincere la Supercoppa con la maglia del Maccabi Haifa. Vanta presenze con la Nazionale croata sino all’Under 21.

Foto Ssc Bari