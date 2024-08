Latiano, crolla edificio in pieno centro: paura nella notte

Per cause in corso di accertamento è crollato in piena notte a Latiano un edificio in centro. Lo stabile era composto da un deposito e da un negozio di detersivi. Non si segnalano feriti né danni a cose. Sulle cause del crollo sono in corso indagini. Sul posto i vigili del fuoco.

“Ci vorrà ancora un po’ di tempo per capire le cause del crollo, per ora ci concentriamo sulla eventuale presenza di persone sotto le macerie. Tutte le informazioni raccolte finora, dalle telecamere e dalle testimonianze, ci dicono che non c’è nessuno. Ci stiamo accertando di questo anche tramite i nostri cinofili. Stiamo facendo il meglio per poter velocizzare queste operazioni e scongiurare ogni pericolo ulteriore”. Lo afferma la vicedirettrice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, Maria Consiglia Tarantini, presente sul luogo.

Quanto alla possibilità che il crollo sia stato dovuto a una bomba, Tarantini risponde che “queste considerazioni le farà la polizia giudiziaria una volta terminata la fase dei soccorsi”.