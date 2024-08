L’estate (non) sta finendo: c’è ancora voglia di Puglia a settembre

“L’estate sta finendo” intonavo i Righeira qualche anno fa. Ma non in Puglia. Il caldo e le temperature lasciano spazio a un grande ottimismo nel settore turistico anche a settembre. Indicazioni positive arrivano infatti dai dati del tour operator romano AllTours analizzati da Making Science, società specializzata nell’accelerazione digitale.

Per la settimana dall’1 all’8 settembre 2024 le prenotazioni a livello nazionale segnano un +21% rispetto alla prima settimana di settembre del 2023, mentre per la settimana successiva, quando in alcune regioni italiane è prevista la ripresa delle scuole, l’incremento è comunque del 13%. Un segno più legato in parte alla crescita dei turisti che spostano il periodo di vacanza a settembre alla ricerca di un prezzo più contenuto, e in parte al maltempo registrato all’inizio della stagione, che ha portato alcuni clienti a rinviare le vacanze.

L’analisi dei dati relativi a 9.872 prenotazioni acquisite dal tour operator nell’estate 2024 consente di rilevare altri trend significativi: rispetto allo scorso anno la destinazione che cresce di più, fra quelle in cui insistono le 547 strutture gestite da AllTours, è la Sicilia con un +25%, seguita dalla Calabria con un +23%, apprezzata dai turisti anche per i costi accessibili, quindi la Puglia fa segnare un +17%. Infine la Sardegna registra un +12% con buone performance soprattutto in giugno e luglio.

Altre indicazioni significative arrivano da Sostravel.com, società di servizi digitali ai viaggiatori che gestisce l’omoninima app e i portali Amareitalia.com e Amare.travel e che come Alltours si affida a Making Science per le attività di digital marketing: alla crescita delle destinazioni italiane si affianca, per quanto riguarda l’estero, il boom del Kenya che con un +21,8% si attesta come una delle destinazioni a lungo raggio più richieste anche nei mesi estivi e non solo in inverno. Fra le tendenze evidenziate per l’estate 2024 emerge la ricerca crescente di offerte personalizzabili in termini di giorno di ingresso nella struttura scelta e durata del soggiorno. Gli ottimi risultati registrati dagli AmareClub in Sardegna e in Puglia sono in parte il frutto della capacità di intercettare questa esigenza di flessibilità.

“Il trend della prenotazione anticipata è sempre più marcato, incoraggiato anche dalla possibilità di disdetta gratuita entro un mese dalla partenza – spiega Ciro Di Maso, amministratore delegato di AllTours -. Per quanto riguarda il last minute, non rileviamo una particolare crescita negli ultimi anni, ma un cambiamento della tipologia di turisti da cui arrivano le richieste: non più quasi esclusivamente giovani coppie, ma anche tante famiglie con uno o più figli. Grazie alla collaborazione con Making Science abbiamo la capacità di rilevare tutte queste tendenze in tempo reale: l’analisi puntuale dei dati delle prenotazioni per noi è determinante, perché ci consente di rimodulare continuamente le strategie di digital advertising, ma anche le strategie di business, in base all’evoluzione della domanda”.