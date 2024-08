Assalto al bancomat a Bisceglie: ladri in fuga con il bottino

Il bancomat della Banca popolare di Milano che si trova in via De Gasperi angolo via Ariosto, in pieno centro a Bisceglie, nel nord Barese, è stato fatto esplodere intorno alle cinque del mattino di oggi. Gli autori del colpo, fuggiti a bordo di un’auto scura, avrebbero inserito del materiale esplosivo all’interno dell’erogatore automatico di banconote: sono in corso accertamenti da parte del personale della filiale che quantificherà l’eventuale bottino. La deflagrazione ha spaventato i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno fatto rilievi e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’area in cui si trova l’istituto di credito.