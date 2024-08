Bari, entro l’autunno al via i lavori sui lampioni del lungomare

Sono il simbolo della città di Bari e da anni ormai versano in pessime condizioni. Entro ottobre inizieranno i lavori per la sostituzione e la manutenzione straordinaria dei lampioni ornamentali sul lungomare Nazario Sauro. Il Comune sta ultimando le procedure dopo l’approvazione del progetto esecutivo in giunta lo scorso maggio. Sono anche stati individuati i tecnici per la sorveglianza archeologica imposta dalla Sovrintendenza. Tra due settimane sarà sottoscritto il contratto attuativo dell’importo di un milione e 100mila euro. La consegna dei lavori sarà per i primi di ottobre e subito dopo partirà il cantiere.

Si partirà dai candelabri all’altezza di Pane e pomodoro per poi proseguire fino al centro, per un numero complessivo di interventi su 50 lampioni (per il primo step). L’appalto, che sarà completato in due anni, porterà ad aggiustare o sostituire pezzi mancanti di 130 candelabri ornamentali.

I lampioni saranno smontati a blocchi di tre o cinque in modo da non lasciare “al buio” il lungomare: saranno portati in fabbrica, ripuliti per essere trattati con vernici resistenti all’azione aggressiva del mare. Saranno sostituite le parti mancanti e quelle danneggiate. Si interverrà anche sulla parte tecnologica, sostituendo le attuali lampade con tecnologie a led, in modo da ottenere un risparmio energetico. Ad agevolare i lavori sarà l’utilizzo degli stampi che sono serviti per i lampioni ornamentali del lungomare Starita (dove sarà sistemato l’ultimo che manca).