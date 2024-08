Era in possesso di droga e armi da fuoco: arrestato 38enne nel Leccese

Nelle scorse ore i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno eseguito un’operazione di servizio finalizzata alla prevenzione ed alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo di Lecce, a seguito di una mirata attività info-investigativa, in Novoli (LE), hanno sorpreso un 38enne del posto intento a nascondere sulla parte superiore del pneumatico della propria autovettura parcheggiata nei pressi della sua abitazione una dose di sostanza stupefacente del tipo ‘cocaina’, confezionata e fissata sul menzionato pneumatico con nastro adesivo. La successiva attività di perquisizione all’interno della menzionata autovettura e della sua abitazione, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 107 grammi di cocaina, di cui 69 già confezionati in dosi, 30 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, una pianta di marijuana dell’altezza di 140 cm con infiorescenze, 30 grammi di sostanza da taglio, 1 bilancino di precisione e la somma di € 1.830, ritenuto il provento dell’illecita attività ipotizzata.

Nel corso della perquisizione domiciliare veniva inoltre rinvenuta una cassaforte murata e abilmente nascosta all’interno della quale vi erano custodite due pistole (calibro 6.35 e 7.65) con relativi caricatori e n. 35 cartucce, illegalmente detenute. Il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, Dr. Massimiliano Carducci, prontamente notiziato dell’attività repressiva svolta dai finanzieri, ha disposto l’arresto in carcere in flagranza di reato del ragazzo salentino, per le fattispecie delittuose ipotizzate di cui all’art. 73 comma 1 del DPR 309/1900, nonché il sequestro probatorio di quanto innanzi descritto, ivi compresa l’autovettura di proprietà dello stesso. L’attività eseguita rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di Finanza di Lecce per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini, soprattutto dei più giovani.