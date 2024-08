Agguato in strada, è accaduto nel Foggiano, in particolare a San Severo dove un uomo è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. Il fatto è accaduto in via Apricena, l’uomo è stato ferito ad una gamba e si è poi recato da solo in ospedale alla guida della sua auto per farsi medicare. Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia.

foto freepik