Il Bari ci prova, la Samp resiste: 0-0 a Marassi

Occasione sprecata per il Bari in quel di Marassi. La formazione biancorossa non riesce a strappare i 3 punti alla Samp, nonostante la superiorità numerica dall’undicesimo del primo tempo per l’espulsione di Vulikic. I galletti hanno anche sprecato un calcio di rigore con Lasagna oltre a numerose azioni da gol, soprattutto nella ripresa con il portiere Vismara che si è superato in diverse occasioni. Ma la prestazione dei biancorossi può ritenersi positiva, così come le prove dei nuovi arrivi Falletti e Lella.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai blucerchiati, mister Moreno Longo deve rinunciare a Giuseppe Sibilli per il problema al flessore, ma può contare su 3 dei nuovi arrivi, vale a dire: Falletti, Lella e Simic. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: conferme per Mantovani e Oliveri, mentre torna titolare Favasuli. A centrocampo ci sono Maita Maiello e Benali. In attacco, confermata la coppia Lasagna – Novakovich.

Nella Sampdoria, il nuovo tecnico Andrea Sottil deve fare a meno di Borini e Pedrola. L’allenatore nativo di Venaria Reale schiera i suoi con il modulo 3-5-2: c’è l’ex Benedetti, confermata la coppia d’attacco Coda – Tutino.

PRIMO TEMPO: Bari pericoloso al minuto 6 con Benali che prova la conclusione al volo sugli sviluppi di un corner, ma la palla termina alta di poco. Trascorre solo un minuto e il Bari trova il vantaggio con Lasagna ben servito da Benali, ma l’ex attaccante dell’Udinese era in offside. Replica la Sampdoria al minuto 9 con De Paoli che colpisce il palo con un tiro di prima intenzione, ma è decisiva una deviazione di Radunovic. Episodio chiave al minuto 11: Lasagna lanciato a rete viene falciato da Vulikic. Dopo una revisione al Var, l’arbitro Maresca espelle il difensore croato. Nonostante l’inferiorità numerica, la Samp va al tiro con Benedetti al minuto 24, ma Radunovic è attento. Si fa vedere in avanti il Bari al minuto 30 con Mantovani che colpisce di testa in area di rigore, ma Bereszynski tocca la palla con la mano: per il signor Maresca è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Lasagna che si fa ipnotizzare da Vismara: si resta sullo 0-0. Ci prova ancora Benali nel primo minuto di recupero, ma il suo tiro è neutralizzato dall’estremo difensore ligure. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0 – 0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi per il Bari: dentro Lella e Falletti, fuori Maita e Maiello. Sampdoria subito pericolosa al minuto con 47 con Coda che sfiora la rete con un pallonetto da posizione defilata. Replica Novakovich al minuto 49, ma il suo tiro centrale è facile preda di Vismara. Ci prova anche Lella al minuto 56, ma la sua conclusione termina a lato. Falletti sfiora il palo al minuto 62 su calcio di punizione dal limite. Cambio nel Bari al minuto 63: fuori Novakovich dentro Manzari. Al minuto 64, proprio il nuovo entrato colpisce di testa su assist di Favasuli, ma il pallone si perde a lato. Nuovo cambio per i galletti al minuto 66: dentro Lulic fuori Benali. Ottimo scambio al minuto 69 tra Lasagna e Falletti, ma l’uruguaiano spedisce la palla in gradinata nord. Biancorossi vicinissimi al gol al minuto 75 con Manzari che calcia di pochissimo a lato su assist di Lella. Ultimo cambio per i galletti al minuto 82: dentro Sgarbi fuori Favasuli. Ancora una chance per il Bari al minuto 84 con Falletti che tira dal limite, ma Vismara respinge su Lasagna che calcia tra le braccia del portiere blucerchiato. Il portiere della Samp si esalta ancora su tentativo di Manzari al minuto 90. La Samp prova a beffare la squadra di Longo al minuto 94, ma Radunovic dice di ‘no’ a Sekulov.

Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Maresca. Sampdoria Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “Luigi Ferraris” termina.

PAGELLE: Lasagna, che errore! Buon esordio per Lella e Falletti

Radunovic 6,5, Pucino 6, Vicari 6, Mantovani 6, Oliveri 5,5, Maita 6 (46′ Lella 6), Maiello 6 (46′ Falletti 6,5), Benali 6,5 (67′ Lulic 5), Favasuli 6,5 (82′ Sgarbi sv), Lasagna 5,5, Novakovich 5,5 (63′ Manzari 6,5)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Angoli: 2 – 4

Ammoniti: Benali, Bellemo, Maiello, Ioannou, Mantovani, Akinsamiro, Falletti

Espulsi: Vulikic

Tiri in porta: 4 – 7

Possesso palla: 40% 60 %

Note: Al minuto 34 il Bari ha fallito un calcio di rigore con Lasagna

FORMAZIONI INIZIALI:

SAMPDORIA: Vismara, Romagnoli, Bellemo, Coda, Tutino, Meulensteen, De Paoli, Bereszynski (c), Vulikic, Ioannou, Benedetti

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri, Maita, Maiello, Benali, Favasuli, Lasagna, Novakovich

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli. Assistenti: Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e Marco Trinchieri della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo. VAR: Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).

Foto Ssc Bari