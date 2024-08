Lecce, impugna pistola giocattolo e scatena il panico: denunciato

Prima si è coperto il volto con una bandana sulla bocca, poi ha impugnato una pistola giocattolo, molto simile a una vera, scatenando il panico tra le persone presenti sul posto. È accaduto a Ruffano, in provincia di Lecce. Per questa ragione un giovane di 15 anni è stato denunciato alla procura dei minorenni di Lecce. L’accusa è di procurato allarme. Il fatto risale a mercoledì scorso ed è accaduto nello specifico in via Margherita di Savoia dove, una volta vista l’arma, le persone sono fuggite nel panico. In seguito alle indagini i carabinieri hanno trovato gli indumenti utilizzati in quel momento e la pistola giocattolo nell’abitazione del ragazzo.

Foto repertorio