Lecce, perde controllo moto e finisce su guardrail: morto 35enne

È di un morto il bilancio di un tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che collega Sannicola a Gallipoli. A perdere la vita Antonio Gatto, 35enne originaria di Galatone. L’uomo si trovava a bordo della sua Vespa 125 quando, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Sono ancora in corso le verifiche per comprendere l’esatta dinamica dei fatti, ma non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. Inutili i soccorso del personale del 118 giunto sul posto. Sul fatto indagano i carabinieri. Solo due giorni fa, sulla stessa strada, è morta una donna di 72 anni ed è rimasta ferita una famiglia tedesca.