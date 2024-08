Operaio morto folgorato a Bisceglie, Cgil: “Inaccettabile”

“La battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro è ancora lunga e impegnativa”. Così Michele Valente, segretario della Cgil Bat, in merito all’incidente avvenuto in mattinata a Bisceglie, nel nord Barese, dove un uomo di 58 anni, titolare di una ditta, è morto folgorato mentre era impegnato nelle operazioni di potatura di un albero. L’uomo si trovava su un cestello elevatore quando avrebbe toccato i fili elettrici. Per lui non c’è stato nulla da fare.

“Come sindacato – spiega ancora Valente – stiamo facendo, a livello nazionale e locale, una battaglia contro l’insicurezza sui luoghi di lavoro e siamo mobilitati con numerose iniziative come quelle che faremo a settembre con l’osservatorio istituito in Prefettura sulla diffusione della educazione e della cultura al lavoro”, aggiunge il sindacalista. “Coinvolgeremo i giovani soprattutto, sperando di parlare alla futura classe dirigente, ai futuri imprenditori e operai del nostro territorio”, conclude.

