SS100 a Bari, ramo di oltre 10 metri cade sulla complanare

Un ramo di oltre dieci metri, pesante una tonnellata e mezza, è caduto sulla complanare est della SS100, all’altezza di Triggiano. Tanta paura per gli automobilisti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni a mezzi o cose. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Bari che hanno operato con una gru per rimettere in sicurezza la sede stradale.