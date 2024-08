Tifare costa troppo: prezzi alle stelle nel settore ospiti

Il Codacons contesta l’assoluta variabilità dei prezzi imposti ai tifosi per i settori ospiti dei vari stadi d’Italia e chiede l’imposizione di un tetto massimo, a prezzi popolari, valido ovunque.

In occasione della prossima giornata di serie A, infatti, si assiste alla consueta pioggia di tariffe differenti a seconda dello stadio (e della partita) in questione: per un biglietto intero si va dai 19 euro di Lecce-Cagliari ai 20 di Inter-Atalanta e Bologna-Empoli, e poi su con i 25 di Udinese-Como, i 30 di Fiorentina-Monza, i 35 di Venezia-Torino, Genoa-Hellas Verona, Napoli-Parma, fino ai 45 di Lazio-Milan e Juventus-Roma. Tutte squadre in lizza per la stessa competizione ma divise, e non di poco, dai prezzi praticati alle tifoserie avversarie.

Di questo passo, e con certi prezzi, è chiaro, il rischio è che i tifosi ospiti letteralmente spariscano dagli stadi: un processo già in atto. Se il tifoso in trasferta rappresenta l’esempio maggiore di attaccamento e sostegno alla propria squadra, infatti, per le società è e resta il soggetto più debole: non frequenta abitualmente lo stadio oggetto della partita e pertanto la sua fidelizzazione non è un obiettivo prioritario. Perciò, può facilmente essere colpito da vere e proprie stangate – gli esempi negli ultimi anni non mancano di certo – che danneggiano unicamente, oltre alle tasche dei tifosi, lo spettacolo e lo sport.

Che il calcio non sia più uno sport a basso costo è noto da tempo, ma a tutto c’è un limite: chiediamo perciò alla Federazione di adottare un tetto massimo, a prezzi popolari, valido ovunque e in tutti gli stadi d’Italia, a garanzia del diritto dei tifosi a esprimere anche in trasferta la propria passione.