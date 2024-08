Torna sul Gargano il campionato mondiale del MotoSurf

Dal 6 all’8 settembre 2024 per il terzo anno consecutivo farà tappa sul Gargano, presso la Marina di Rodi Garganico, il MotoSurf World Championship. Il programma dell’evento sportivo sarà presentato in conferenza stampa martedì 3 settembre 2024 alle 10.30 a Bari nella Sala al 5° piano della sede della Regione Puglia in via Gentile 52.

Alla conferenza interverranno: il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Programmazione unitaria e Infrastrutture, Raffaele Piemontese; il sindaco di Rodi Garganico Carmine d’Anelli; l’assessora al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Rodi Garganico Maria Soccio; il direttore del Porto Turistico di Rodi Garganico Marino Masiero; il Comandante della Capitaneria di Porto Capitano di Fregata (CP) Antonio Cilento; il presidente della FIM (Federazione Italiana Motonautica) Vincenzo Iaconianni; il presidente della Commissione FIM Motosurf Giorgio Viscione; il vicepresidente di MSWC Martin Jančálek; il presidente dell’associazione sportiva “Surf Boom” Cristian Stefania; il founder di One Eventi Salvatore Di Matteo.

La conferenza sarà trasmessa anche in streaming sulla pagina Facebook di Regione Puglia.

Il MSWC è tra gli eventi sportivi che sostengono la campagna di comunicazione “Allènati contro la violenza”, promossa dagli Assessorati regionali al Welfare e allo Sport per Tutti, che ha l’obiettivo di diffondere un’attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Ad illustrare le finalità dell’iniziativa in conferenza stampa sarà Barbara Rosaria Patetta, presidente della Cooperativa Sociale Il Filo di Arianna che gestisce il Centro Anti Violenza Ambito sociale di Vico del Gargano. Il MSWC è un evento organizzato dall’ASD “Surf Boom” con il sostegno della Regione Puglia, con il patrocinio di FIM Federazione Italiana Motonautica, Ente Parco Nazionale del Gargano, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi Garganico e con la partecipazione di Ferrovie del Gargano