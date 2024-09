48 dollari l’ora per Indossare Tute Motion Capture

Un progetto ambizioso che ha il potenziale di rivoluzionare il mondo della robotica: il Tesla Bot.

E’ firmato Tesla, nota azienda automobilistica e tecnologica guidata da Elon Musk, il nuovissimo e ambizioso progetto Tesla Bot, che promette di creare un robot umanoide progettato per eseguire una grande varietà di compiti.

Tesla Bot, noto anche come Optimus, è un robot umanoide in grado di eseguire compiti ripetitivi, pericolosi o noiosi, sollevando gli esseri umani da queste incombenze. Con un’altezza di circa 1,73 metri e un peso di 57 chilogrammi, il robot è progettato per essere simile all’essere umano in termini di forma e dimensioni, consentendogli di muoversi e operare in ambienti costruiti per persone.

La visione di Elon Musk per il Tesla Bot è quella di creare un assistente robotico versatile, capace di svolgere una vasta gamma di compiti, dalla produzione in fabbrica alle attività domestiche, fino a compiti più complessi che richiedono una maggiore adattabilità e intelligenza. Per raggiungere questo obiettivo, occorre però addestrare il robot a comprendere e replicare i movimenti umani.

Ed ecco che nasce la campagna di assunzione con le tute “motion capture”. Le tute motion capture sono indumenti speciali equipaggiati con sensori che tracciano i movimenti del corpo umano con estrema precisione. I dati così raccolti vengono poi utilizzati per creare modelli digitali dettagliati dei movimenti. Nello specifico, nel caso del Tesla Bot, i dati raccolti dalle tute motion capture sono essenziali per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale del robot. Ad esempio, per insegnare al Tesla Bot a camminare, afferrare oggetti o interagire con l’ambiente circostante, è necessario un vasto archivio di dati su come queste azioni vengono eseguite dagli esseri umani.

L’azienda ha così deciso di offrire un salario di 48 dollari l’ora per lavoratori disposti a indossare queste tute. Certamente questa rappresenta una notevole opportunità per chiunque sia interessato a lavorare nel settore della tecnologia e della robotica, in quanto si tratta di un ruolo che, oltre a essere ben remunerato, offre la possibilità di contribuire direttamente allo sviluppo di una delle tecnologie più all’avanguardia del nostro tempo.