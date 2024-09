A Bari? “Vola” il porta a porta, ma aumentano gli incivili

A Bari “vola” il porta a porta in alcuni municipi, ma aumentano gli incivili. Il fatto è alla portata di tutti: basta addentrarsi nelle stradine più nascoste e a volte anche a bordo delle strade trafficate o addirittura in alcune vie del capoluogo per constatare un fenomeno che sembra non arrestarsi neanche dinanzi alla presenza di foto trappole pronte ad immortalare “l’incivile di turno” o a denunce effettuate dalle stesse istituzioni.

La situazione è analoga in diversi quartieri, ma risulta particolarmente grave in quelli maggiormente periferici, tra questi il Municipio 5, in particolare Palese, ma anche Santo Spirito, San Pio, Catino e Torricella, e non mancano denunce anche dal San Paolo e da altri quartieri come il Libertà. L’ultima denuncia è stata effettuata dalla presidente del Municipio 1, Annamaria Ferretti, con un post sui social in cui ha affermato di aver firmato la richiesta di accesso alle telecamere nella speranza di “poter verificare “chi non ha compreso il concetto che la città è casa propria”, riferendosi alle condizioni in cui si ritrova spesso via Crisanzio, angolo con via Trevisani, dove vengono accumulati rifiuti come se la zona fosse una “discarica a cielo aperto”. Non mancano le segnalazioni da altri quartieri però. “Al San Paolo la situazione è davvero critica – spiega una cittadina – va avanti così da anni. Hanno costruito la nuova piazza, in via Caposcardicchio, ma non hanno fatto nulla per ripulire intorno. Uno scempio sotto gli occhi di tutti, per non parlare delle campagne, dove i rifiuti attirano i cinghiali, così come quelli del porta a porta conferiti male. Forse è meglio ripristinare qualche bidone”. Lo stesso accade a Palese. “Quando si passeggia per le campagne non si respira più aria pulita, c’è sempre tanto cattivo odore – spiega una residente – addirittura ho trovato giocattoli buttati in campagna, a bordo strada. Ma i genitori non si vergognano? Che esempi danno ai figli? Purtroppo è così in tutto il Municipio, non solo nelle vie nascoste e la situazione non sembra cambiare, anzi peggiora a vista d’occhio. Ci sono rifiuti ovunque, una vergogna”, conclude.

Non solo “incivili” però, ci sono anche cittadini che proseguono nel percorso di “rieducazione” al conferimento dei rifiuti. È il caso del Municipio 4 dove la percentuale di raccolta differenziata nel territorio si attesta al 62,04% a pochi mesi dall’avvio del servizio, nonostante nelle campagne ci sia spesso presenza di rifiuti abbandonati. Il servizio sarà presto esteso ad altre zone della città, tra queste, così come evidenziato dal sindaco Vito Leccese, Torre a Mare. “Speriamo – ha affermato infine un cittadino vive in una zona di campagna – che non aumentino ancora gli episodi. Purtroppo da quando c’è il porta a porta mi ritrovo spesso a dover ripulire la campagna. C’è bisogno di più controlli contro questa gente”, ha concluso.