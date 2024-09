Bari, lavori su condotte idriche: rubinetti a secco per 14 ore

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano il collegamento strategico di due condotte di alimentazione idrica.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 4 settembre 2024 nelle seguenti vie dei quartieri Sant’Anna, Japigia e San Giorgio di Bari: intero quartiere Sant’Anna, parte di via Gentile (dall’intersezione con via Michele Quintavalle fino alla tangenziale), via Michele Quintavalle, Strada Complanare Ovest, Strada Complanare Est, Strada Provinciale 60, via Abate Eustasio, via Alfredo Giovine e traverse, strada Pantaleo, strada privata Giuseppe Fusco, strada Lamberti, strada Sant’Anna e via Giovanni Di Cagno Abbrescia e traverse.

Nelle zone limitrofe si potrebbero verificare abbassamenti di pressione.

La sospensione avrà la durata di 14 ore, a partire dalle ore 9:00 con ripristino alle ore 23:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.