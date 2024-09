Bari, nuovo set in città: riprese anche dal watefront di San Girolamo

Nuovo set in città. Si tratta della serie tv di Rai 1, “I casi dell’avvocato Guerrieri” ispirata ai libri di Gianrico Carofiglio. La Bartlebyfilm ha chiesto e ottenuto dal Comune l’autorizzazione all’occupazione di un locale, sito nel fabbricato demaniale marittimo esistente presso il waterfront di San Girolamo, per il periodo dal 02/09/2024 al 31/10/2024, al fine di effettuare, presso il medesimo immobile, alcune riprese della serie tv. Il Comune, con ordinanza, ha concesso l’uso dei box. “L’occupazione – si legge nel documento – è compatibile con la tempistica connessa alla conclusione del procedimento di gara finalizzato alla definitiva assegnazione in concessione del predetto bene demaniale marittimo”.