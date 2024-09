Bari, ragazzina aggredita a Torre Quetta: “Valutiamo strategia”

“Diversi cittadini mi segnalano l’aggressione per futili motivi di una ragazzina, avvenuta sabato notte, da parte di suoi coetanei. Il tempestivo intervento dei carabinieri, non ha provocato conseguenze peggiori. L’accaduto non è passato inosservato a questa amministrazione comunale che non tollera, in alcun modo, episodi simili”. Così Lorenzo Leonetti in seguito all’episodio verificatosi negli scorsi giorni.

“Su disposizione del sindaco Vito Leccese – prosegue Leonetti – sono già in contatto con i gestori della spiaggia pubblica per concordare una strategia utile a contenere episodi simili e salvaguardare la bella movida che fa tanto bene ai baresi ed alla città. Preciso che Torre Quetta resta una location sicura, vigilato da securtiy privata, aperta a tutti. Episodi seppur sporadici come questo, non devono spaventarci, ma solo farci riflettere sull’importanza di fare squadra per rendere Bari accogliente, piacevole ed europea”, ha concluso.

Foto repertorio