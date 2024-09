Cucina, alleato della salute: in tavola il mango

Ricco di vitamina C e alleato della salute, oggi in tavola portiamo il mango. Il mango, frutto esotico originario dell’Asia meridionale, è uno dei frutti tropicali più amati e diffusi al mondo. Grazie al suo sapore dolce e succoso, è apprezzato non solo per il suo gusto, ma anche per le sue numerose proprietà benefiche. Ma andiamo per gradi.

In primis, il mango è particolarmente ricco di vitamina C, essenziale per rafforzare il sistema immunitario e favorire l’assorbimento del ferro. Questa vitamina è anche un potente antiossidante, che aiuta a combattere i radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento precoce. Inoltre, grazie all’alto contenuto di vitamina A, il mango contribuisce a mantenere una buona salute visiva. La vitamina A è fondamentale per prevenire la degenerazione maculare e per migliorare la vista notturna. Ma non è finita qui, il mango è anche una buona fonte di fibra alimentare, utile per regolare il transito intestinale e prevenire problemi come la stitichezza. Inoltre, la fibra aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Infine, oltre ad avere proprietà benefiche per la pelle grazie alla presenza di carotenoidi e antiossidanti capaci di proteggere la stessa dai danni causati dai raggi UV e dall’inquinamento, grazie alla presenza di composti come la quercetina, l’acido gallico e la mangiferina, il mango ha proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre l’infiammazione nel corpo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di mango, avocado e gamberetti

Pelate il mango e tagliatelo a cubetti. Fate lo stesso con l’avocado. Sminuzzate la cipolla rossa a fettine sottili. In una ciotola, unite mango, avocado, cipolla e gamberetti. Condite con il succo di limone, l’olio d’oliva, sale e pepe. Mescolate delicatamente e guarnite con foglie di basilico o coriandolo fresco prima di servire.

Tacos con pollo e salsa al mango

Tagliate i petti di pollo a striscioline e fateli marinare con olio, succo di lime, aglio tritato, cumino, sale e pepe per almeno 30 minuti. Nel frattempo, pelate il mango e tagliatelo a cubetti. Tritate finemente il peperoncino e il peperone, e affettate la cipolla. Scaldate una padella antiaderente e cuocete il pollo marinato fino a doratura. Rimuovetelo dalla padella e tenetelo da parte. Nella stessa padella, soffriggete la cipolla, il peperone e il peperoncino per 5 minuti. Aggiungete il mango e fate cuocere per altri 2 minuti. Infine, riempite le tortillas con il pollo e la salsa al mango.