Arrivano i nuovi iPhone 16 (e non solo): pronto l’evento

Con un post a sorpresa condiviso un po’ ovunque su X e sui vari portali di blogging mondiali, ecco che spunta la locandina ufficiale del nuovo evento di Apple. Il prossimo 9 settembre e in questo speciale keynote dal nome “Glowtime” faremo la conoscenza dei nuovi iPhone 16 (e non solo). Il rimando a Siri, alle nuove features di Apple intelligence è insito nel logo della mela ma sembra che le novità non termineranno soltanto con i device principali. In prima istanza vedremo la line-up di nuovi melafonini composta da iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Ci saranno grandissime novità come il pulsante “Capture”, la colorazione “Desert Titanium”, il SoC A18 su tutta la line-up (compatibile con Apple Intelligence) e un nuovo design per i modelli “basici”. Vedremo gli Apple Watch di decima generazione con un design leggermente più sottile, forse i nuovi SE e – probabilmente – un Watch Ultra leggermente aggiornato sul fronte delle specifiche. Grande attesa per le AirPods Max con features ereditate dagli AirPods Pro (2023) e con la porta di ricarica USB Type-C. Infine, potremmo assistere a ben due modelli di AirPods 4.