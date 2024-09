Festival di Venezia: Apulia Film Commission annuncia le iniziative

È stato un proficuo incontro quello che si è svolto ieri, domenica 1 settembre, nell’ambito dell’81^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia all’interno dell’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, per la Fondazione Apulia Film Commission e Aret Pugliapromozione con Regione Puglia. Un incontro incentrato sul tema “Puglia. fondi, servizi e progetti per l’audiovisivo”, al quale hanno partecipato: Annamaria Tosto, Presidente Apulia Film Commission e Antonio Parente, Direttore Apulia Film Commission. Sono intervenuti all’incontro Nica Mastronardi, responsabile servizio formazione e trasporti di Aret Pugliapromozione, Fabrizio Minnella, responsabile comunicazione Fondazione CON IL SUD e Marco Chimenz per European Producers Club.

Il Festival di Venezia quindi, oltre ad essere una vetrina per l’audiovisivo, che quest’anno ha visto la proiezione in anteprima mondiale della mini serie Rai “Leopardi. Il poeta dell’infinito” di Sergio Rubini, per Apulia Film Commission, Aret Pugliapromozione e Regione Puglia è diventato un appuntamento fondamentale per fare networking con enti e produttori internazionali e per presentare le opportunità della stagione a venire.

Nel corso dell’incontro, infatti, oltre a confermata la sinergica collaborazione tra Aret PugliaPromozione e Apulia Film Commission per la prossima stagione nell’ambito della promozione del territorio attraverso l’audiovisivo, sono state annunciate importanti iniziative e novità. La prima è sicuramente l’ulteriore dotazione economica del Film Fund che passa a 10Milioni di euro, raggiungendo così la complessiva quota di 15 Milioni di euro per l’annualità 2024.

Confermata anche la partnership con la Rai che, per il secondo anno consecutivo, terrà la seconda edizione dell’Apulia Digital Experience (ADE), la conferenza internazionale dedicata all’innovazione digitale nelle industrie creative, che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Bari all’Apulia Film House.

Annunciato anche la pubblicazione entro l’anno del nuovo bando social con la Fondazione con il Sud. La collaborazione tra le due Fondazioni, rappresenta una sperimentazione unica nel suo genere che incentiva e permette la collaborazione tra due mondi apparentemente lontani, cinema e terzo settore, per favorire un punto di vista alternativo sul Sud e sui fenomeni sociali rispetto a quanto si vede solitamente nei media generalisti, in modo coerente e accessibile al grande pubblico.

Infine, si è delineata anche la partnership con l’European Producers Club (EPC), l’associazione dei produttori indipendenti europei, che sarà presente nell’ambito dell’Apulia Film Forum, in programma in Puglia dall’8 all’11 novembre.