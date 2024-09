Giostra deraglia nel Barese, nessun bambino ferito

Un vagone della giostra Brucomela, allestita a Bitetto (Bari) per la festa dedicata a Maria addolorata, è deragliato mentre a bordo c’erano alcuni bambini che sono stati recuperati con una scala dai volontari della protezione civile. E’ accaduto ieri sera. Nessuno è rimasto ferito ma per qualche bimbo e i genitori che hanno assistito alla scena sono stati attimi di paura. “Sono in corso accertamenti sulla giostra ma finora da quanto emerso dai controlli fatti dagli agenti della polizia locale, anche sulla documentazione fornita dal gestore, non emergerebbero criticità”, dichiara all’ANSA Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto, che plaude “all’intervento dei volontari della protezione civile che sono stati immediati nell’intervento”. Subito dopo l’episodio, “la giostra è stata spenta, chiusa e resa inaccessibile”, aggiunge la prima cittadina. “Sono contenta che nessuno dei bambini sia rimasto ferito anzi, qualcuno di loro era anche divertito”, conclude.