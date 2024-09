Vasto incendio nell’Alta Murgia: in fumo 8 ettari di pascolo

E’ in fase di spegnimento un vasto incendio che, iniziato ieri pomeriggio intorno alle 16, ha coinvolto tre ettari di bosco e oltre otto ettari di pascolo. Siamo in zona Bosco Pantano sulla SP 137 tra Gravina e Altamura. Una domenica calda e afosa, uno spiegamento di forze importante, siamo nel parco dell’Alta Murgia, quattro squadre di Vigili del Fuoco con autobotte e mezzi speciali per incendi boschivi, due squadre di volontari ARIF inviati dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Puglia e un supporto aereo coordinato da terra dal DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento). L’incendio, già sotto controllo dopo poche ore grazie anche ai sette lanci dell’elicottero Drago 127 dei Vigili del Fuoco, ha interessato una vasta dolina carsica scoscesa e impervia nei pressi del cosiddetto Pulicchio di Gravina. Terminate le operazioni di spegnimento, si procederà con le operazione di controllo e bonifica di tutti i micro focolai. I lavori, andati avanti tutta la notte, sono tutt’ora in corso.