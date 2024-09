Auto contro scooter, a Fasano perde la vita un 17enne

Un 17enne è morto e un altro giovane è rimasto ferito nella notte in seguito a un incidente che si è verificato in centro a Fasano, in provincia di Brindisi. La vittima era in sella ad uno scooter, guidato da un suo coetaneo, che per cause in corso di accertamento dei carabinieri si è scontrato con una Smart. Il 17enne, trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, è morto pochi minuti dopo il ricovero. Nello stesso ospedale è stato trasferito in codice rosso il suo amico. In stato di choc la donna alla guida della Smart, una 46enne di Fasano.