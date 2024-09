Bari, alfabetizzazione digitale: il Comune organizza corsi gratuiti

Lunedì 9 settembre, dalle ore 15 alle 17, presso gli spazi comunali di Informagiovani, in via Roberto da Bari 1, il Comune di Bari organizza un evento di formazione dedicato all’alfabetizzazione digitale, gratuito e accessibile a tutti, a cura dei Punti di facilitazione digitale, i luoghi fisici pensati per promuovere l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale, presenti, per il Comune di Bari, presso la sede centrale URP e di Informagiovani e in diverse altre sedi fisiche comunali.

L’evento del 9 settembre – che si svolgerà in occasione della Giornata internazionale per l’alfabetizzazione, che si celebra l’8 settembre – sarà il primo di una serie di successivi incontri formativi dedicati a chi desidera migliorare le proprie competenze digitali e comprendere il ruolo cruciale della tecnologia nella vita quotidiana. Il ciclo di appuntamenti, di cui sarà successivamente comunicato il calendario, sarà realizzato, sempre a cura dei Punti di facilitazione digitale, in diverse sedi fisiche in modo diffuso nei Municipi della Città di Bari.

L’alfabetizzazione digitale è essenziale non solo per favorire un migliore accesso ai servizi pubblici e alle opportunità lavorative, ma anche per partecipare attivamente e in sicurezza alla società digitale. Durante l’incontro del 9 settembre, infatti, i partecipanti potranno approfondire temi come la sicurezza online, la protezione dei dati personali e l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali. L’appuntamento rappresenterà, quindi, anche un momento di riflessione su come colmare il digital divide, ovvero la disparità nell’accesso e nell’uso delle tecnologie, che può portare a significative esclusioni sociali.

Iscrizioni e contatti per l’evento formativo del 9 settembre:

La partecipazione all’evento è gratuita: è necessaria l’iscrizione entro il 6 settembre attraverso la compilazione del modulo online.

I posti sono limitati a un massimo di 15 partecipanti, quindi si invitano gli interessati a registrarsi al più presto. Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ai numeri 366 9013563 (tramite WhatsApp) o 080 5772390.

Il servizio WhatsApp è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30, mentre il call center risponde, nelle stesse giornate, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.

Punti di facilitazione digitale:

Gli sportelli/punti di facilitazione digitale sono luoghi fisici pensati per promuovere l’inclusione e l’alfabetizzazione digitale, presenti, per il Comune di Bari, presso la sede centrale URP e di Informagiovani e in diverse altre sedi fisiche comunali. L’apertura dei primi sportelli è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 520.000 euro ottenuto in risposta all’avviso pubblico, rivolto ai Comuni, per la realizzazione della Rete regionale dei Punti di facilitazione digitale promosso dalla Regione Puglia e finanziato con risorse del PNNR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – Componente 1 – Asse 1 – Misura 1.7.2 “Reti di facilitazione digitale” (CUP Progetto del Comune di Bari J99I23000810006).

L’elenco dei Punti di facilitazione digitale attivati dal Comune di Bari, e dei relativi indirizzi e orari, è disponibile su questo link: https://www.comune.bari.it/punto-digitale-facile.