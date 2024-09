Bari, ancora disordine nel carcere minorile: “Minacciati agenti”

Ancora disordini nel carcere minorile di Bari. Lo denuncia il segretario generale del Cosp e presidente del Conaip, Domenico Mastrulli, all’Ansa raccontando che cinque detenuti “stanno distruggendo un’intera sezione dopo essersi impossessati delle gambe dei tavoli di legno: stanno minacciando di morte gli unici due agenti in servizio e dicono di voler appiccare il fuoco all’intero istituto”. Solo ieri c’erano stati altri disordini, in particolare una rissa in seguito alla quale tre agenti, gli unici presenti, hanno riportato alcune ferite in seguito a pugni e schiaffi ricevuti nel tentativo di calmare i detenuti coinvolti.

Mastrulli, ha precisato che “i cinque detenuti sono stranieri e sono stati chiesti rinforzi alla vicina casa circondariale da dove stanno arrivando agenti in tenuta anti sommossa”. Gli altri detenuti, secondo quanto emerso, avrebbero preso le distanze dai rivoltosi. “Le carceri sono nelle mani dei criminali, cosa si aspetta a intervenire” – ha concluso Mastrulli rivolgendosi al ministro Nordio.

Foto Freepik