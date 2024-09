Bari, brace in pineta San Francesco: “Non hanno neanche ripulito”

Una serata in compagnia, con la brace accesa, ma in pineta dove, dopo aver finito, nessuno ha rimosso i residui. È accaduto in pineta San Francesco. I segni sono ben visibili nei pressi della fontana, ma non solo. I bidoni straripano di rifiuti, tra questi anche il carbone utilizzato per la fornacella. A segnalare quanto accaduto un residente. “Ieri sera hanno arrostito in pineta, la carbonella non c’è, ma c’è il cartone e me lo hanno confermato”. Un’usanza, quella della brace nei luoghi pubblici, molto pericolosa, in particolare nelle aree verdi per prevenire il rischio di incendi, motivo per cui è posto il divieto.