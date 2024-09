Bari e cantieri nelle scuole: “Pronte per l’avvio delle attività”

Tutto pronto per le attività didattiche nel capoluogo pugliese. Questa mattina gli assessori alla Conoscenza, Vito Lacoppola, e alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, accompagnati dai tecnici comunali, hanno effettuato diversi sopralluoghi nelle scuole interessate dai cantieri. Il primo è stato effettuato a Poggiofranco presso l’immobile in via Stradella del caffe, già sede del Muncipio II, che con l’avvio delle attività didattiche ospiterà alcune classi della scuola dell’infanzia e primaria Anna Frank per la durata dei lavori di demolizione e ricostruzione (finanziati dal PNRR) che interesseranno l’edificio scolastico esistente in via Pansini.

A seguire l’assessore Lacoppola e i tecnici si sono recati in visita alla scuola media Zingarelli in via Lioce, sempre a Poggiofranco, dove procedono secondo il cronoprogramma i lavori di ritinteggiatura affidati alla Bari Multiservizi, e dove sono stati condivisi e programmati per i prossimi mesi gli interventi di riqualificazione dei bagni a servizio della palestra. Il giro di ricognizione ha toccato poi via Petrera, a Carrassi, per verificare l’andamento dei lavori di ritinteggiatura di corridoi, aule e spazi laboratoriali della scuola Massari a cura della Multiservizi, ormai agli sgoccioli; a seguire l’assessore ei tecnici hanno raggiunto il plesso dell’IC Mazzini- Modugno, in via Suppa, nel quartiere Murat, dove nei prossimi giorni gli interventi, concordati con la dirigente, riguarderanno la risoluzione di problemi di infiltrazione nella sala mensa, mentre sono stati programmati entro fine anno i lavori di ripristino di due aule della scuola d’infanzia.

“Come annunciato, abbiamo avviato l’attività di verifica dello stato manutentivo degli edifici scolastici di proprietà del Comune in vista dell’avvio dell’anno scolastico – commenta Vito Lacoppola – l’intervento più impegnativo è quello in corso sulla vecchia sede del Municipio in Stradella del caffè per consentire di adeguare gli spazi esistenti all’imminente trasloco degli alunni e del personale o della Anna Frank: sul cantiere sono impegnate una ventina di persone tutti i giorni con l’obiettivo di consegnare i lavori entro il 14 settembre in modo che la scuola possa poi procedere alle pulizie e al posizionamento degli arredi in vista dell’ingresso degli alunni previsto il 16 settembre. Con la dirigente scolastica e i rappresentanti del consiglio di istituto ci siamo dati appuntamento martedì prossimo per fare un punto ulteriore sullo stato di avanzamento dei lavori. Per quanto riguarda gli altri cantieri, procedono tutti secondo i tempi previsti e nel corso del sopralluogo odierno abbiamo raccolto nuove segnalazioni relative a ulteriori interventi manutentivi che effettueremo nell’ambito del prossimo accordo quadro per le manutenzioni scolastiche la cui aggiudicazione è imminente. A nome dell’amministrazione ringrazio i tecnici e i funzionari degli uffici competenti della manutenzione degli edifici scolastici per il rispetto degli impegni assunti: per parte nostra vigileremo con grande attenzione lo stato di avanzamento dei lavori programmati affinché in tutte le scuole comunali il nuovo anno possa iniziare senza problemi”.

“Oggi con i tecnici comunali abbiamo effettuato una prima ricognizione sui cantieri in corso e sui lavori terminati – ha spiegato invece Domenico Scaramuzzi – molte lavorazioni superficiali o di piccola manutenzione sono state eseguite nei mesi di giugno e luglio, grazie anche all’aiuto della Multiservizi, mentre i tecnici comunali si sono dedicati agli interventi più delicati. Stiamo lavorando anche sugli asili nido, Costa e Stanic, dove era necessario procedere al rifacimento di impianti, pavimentazioni e intervenire sugli spazi esterni, considerato che ci attende un’estate particolarmente prolungata. Continueremo in corso d’opera con piccole lavorazioni e nel frattempo proseguono i cantieri delle nuove strutture che stiamo realizzando nell’ambito del piano per l’infanzia con 12 nuovi asili nido”, ha concluso.