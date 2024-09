In moto sulla pista ciclabile, “Ecco come si usano a Bari”

In moto sulla pista ciclabile, è accaduto a Bari. L’episodio è stato prontamente ripreso da un ciclista che dopo aver immortalato il fatto ha condiviso sui social l’accaduto evidenziando le modalità con cui vengono utilizzate le piste ciclabili a Bari. Nel video si vede chiaramente un cittadino percorrere in scooter la pista dedicata ai ciclisti per poi attraversare la strada e proseguire nella stessa modalità. “Ecco come usano le piste ciclabili a Bari – evidenzia il cittadino – che vergogna”. Alcuni stanno pensando di denunciare l’accaduto, obiettivo: arginare il fenomeno. Non si tratterebbe, infatti, di un caso isolato.

Foto screen video Facebook Bicicletta a Bari – Ciclisti Urbani Baresi